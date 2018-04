Temer discute com ministros situação na Síria e segurança do RJ

15/04/2018 | 21:03



O presidente Michel Temer reuniu-se neste domingo (15) com ministros no Palácio do Jaburu para tratar da questão na Síria e da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Passaram pelo Jaburu neste domingo os ministros Raul Jungmann (Ministério Extraordinário da Segurança Pública), Eliseu Padilha (Casa Civil), Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) e o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles.