Famílias desocupam prédio na Cracolândia, em SP, após decisão da Justiça

15/04/2018 | 20:10



Famílias que ocupavam um casarão na rua Glete, na região da Cracolândia, no centro da capital paulista, deixaram na manhã deste domingo (15) o local. O prédio e imóveis vizinhos estão na chamada quadra 36, onde o governo do estado pretende construir o futuro edifício do hospital Pérola Byington.

Apesar de a juíza Alexandra Fuchs, da Central de Mandados, ter determinado a suspensão de todas as remoções da quadra 36 com base em pedido do Ministério Público, o governo do estado recorreu ao Tribunal de Justiça e conseguiu manter a ordem de despejo das famílias marcada para a manhã desta segunda-feira (16).

Na manhã deste domingo, caminhões de mudança e vans da Construcap, empreiteira que irá construir o novo prédio do hospital, estavam no local para transportar as dezenas de famílias que viviam nos imóveis. Elas foram desalojadas mediante o pagamento de três meses de auxílio-moradia (R$ 1,2 mil). Elas continuarão recebendo mensalmente R$ 400 até a entrega de um imóvel definitivo.

Segundo a prefeitura, 163 famílias que viviam no local foram cadastradas no sistema de habitação da cidade. No início da tarde, ao menos duas famílias ainda não haviam saído dos imóveis. Nos locais deixados pelas famílias, operários ergueram paredes de alvenaria para impedir o retorno da ocupação.