PM e garota de 15 anos são encontrados mortos em motel na zona leste

15/04/2018 | 19:53



A Polícia Civil prendeu na madrugada deste sábado, 14, o caixa Vinícius da Silva Olivera, de 19 anos, sob a acusação de ter matado uma adolescente de 15 anos dentro de um motel na Rua Joaquim Marra, Vila Matilde, zona leste de São Paulo. O policial militar Rodrigo Santos Mathias, de 21 anos, colega de Oliveira que também estava no motel, teria se desesperado com a ocorrência e cometido suicídio, ainda segundo a polícia.

O acusado teria negado a autoria do disparo. A reportagem não localizou seus defensores. Ele deverá ser ouvido em audiência de custódia nesta segunda-feira. A Polícia Civil não dá detalhes da ocorrência. A arma usada para os dois disparos é a pistola que o PM possuía. Ele estava de folga no momento do crime.