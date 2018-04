Com gol de pênalti nos acréscimos, Vasco vence o Atlético-MG de virada

15/04/2018 | 18:43



O Vasco começou o Campeonato Brasileiro com uma boa virada neste domingo sobre o Atlético Mineiro, por 2 a 1, no estádio de São Januário, no Rio. O time carioca perdia até os 41 minutos da etapa final e marcou o segundo gol aos 52, de pênalti.

Mas a arbitragem de André Luiz de Freitas foi bastante criticada pelos jogadores atleticanos, principalmente devido à marcação do pênalti em cima de Rildo já no último lance da partida. Yago Pikachu, então, converteu e garantiu a virada.

Empurrado pela torcida, o Vasco começou a partida pressionando e quase abriu o placar com Yago Pikachu, mas a finalização parou na trave. Quem marcou o primeiro, porém, foi o Atlético-MG. Aos 12 minutos, Otero viu Martín Silva adiantado e arriscou de longe. A bola tocou na mão do goleiro e ainda no travessão antes de entrar.

Os donos da casa sentiram e só foram chegar com perigo aos 32 minutos: Riascos subiu e cabeceou para grande defesa de Victor. Nos minutos finais, o Atlético-MG por muito pouco não marcou o segundo, quando Ricardo Oliveira cruzou e Gustavo Blanco bateu de primeira. A bola tocou na trave antes de sair pela linha de fundo.

Em busca do empate, o Vasco voltou com uma postura mais ofensiva do intervalo e esboçou uma pressão em cima dos mineiros. A torcida chegou a gritar "gol" em cobrança de falta do meia Evander, que foi parar na rede, mas pelo lado de fora.

E, depois da pressão, os gols saíram nos minutos finais. Wagner aproveitou sobra e bateu no canto de Victor, aos 41 minutos. E, já nos acréscimos, aos 52, Rildo sofreu um pênalti polêmico de Bremer - os atleticanos alegaram que o vascaíno tropeçou no pé do zagueiro. Yago Pikachu cobrou bem, deslocou Victor e decretou a virada emocionante.

Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão no próximo domingo. O Vasco enfrenta a Chapecoense, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó. No mesmo horário, o Atlético-MG recebe o Vitória, no Independência, em Belo Horizonte.

Antes, na quarta-feira, o time mineiro vai visitar o Ferroviário, no Castelão, pela Copa do Brasil. No dia seguinte, o Vasco jogará na Argentina, contra o Racing, pela Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 ATLÉTICO-MG

VASCO - Martín Silva; Rafael Galhardo (Rildo), Paulão, Werley e Henrique; Desábato, Wellington (Thiago Galhardo), Pikachu, Wagner e Evander; Riascos (Andrés Rios). Técnico: Zé Ricardo.

ATLÉTICO-MG - Victor; Patric, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Elias, Gustavo Blanco (Yago), Luan, Otero (Erik) e Cazares (Róger Guedes); Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.

GOLS - Otero, aos 12 minutos do primeiro tempo; Wagner, aos 41, e Yago Pikachu, de pênalti, aos 52 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas (GO).

CARTÕES AMARELOS - Evander, Rildo, Andrés Rios e Henrique (Vasco); Bremer, Fábio Santos e Yago (Atlético-MG).

RENDA - R$ 176.600,00.

PÚBLICO - 6.349 pagantes (7.197 total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio (RJ).