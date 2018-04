Roma e Lazio empatam por 0 a 0 e embolam disputa por vaga na Liga dos Campeões

15/04/2018 | 17:57



Lazio e Roma fizeram um aguardado clássico neste domingo que poderia encaminhar suas classificações à Liga dos Campeões da Europa. A expectativa de um bom jogo, entretanto, não se concretizou. Com medo de se arriscarem, as duas equipes ficaram no empate por 0 a 0, no Estádio Olímpico, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado deixou os dois times com 61 pontos. Mas a Roma permaneceu em terceiro porque está na frente nos critérios de desempate. Em quarto, por sua vez, a Lazio segue fechando a zona de classificação da Liga dos Campeões, apenas um ponto na frente da Inter de Milão.

Embalada pela histórica classificação à semifinal da Liga dos Campeões, ao superar o Barcelona por 3 a 0, a Roma foi melhor durante toda a partida mesmo jogando sob o mando adversário. Não conseguiu, porém, transformar a pressão no gol da vitória.

Embora pouco tenha criado, a Lazio se defendeu bem e segurou o ímpeto ofensivo da Roma, especialmente nos minutos finais, quando o romeno Stefan Radu foi expulso e deixou o time mandante com um a menos. Assim, embora tenha permanecido em quarto, saiu de campo com um importante ponto conquistado.

As duas equipes voltam a campo pela competição na próxima quarta-feira: a Roma recebe o Genoa, enquanto a Lazio encara a Fiorentina, fora de casa.