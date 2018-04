Um livro sobre a escravidão em São Caetano

Ademir Medici



16/04/2018 | 07:00



Uma jovem conseguiu ofuscar, negativamente, a conferência principal do 14º Congresso de História do Grande ABC, Rio Grande da Serra 2017, proferida pelo professor José de Souza Martins.

Martins falava sobre o negro, tecnicamente, ao sabor da história, como deveria ser, sem discurso para a plateia. E a jovem quis, claramente, desnortear o experiente professor. Triste. Lamentável.

LIÇÃO DA HISTÓRIA

Voltemos no tempo, 30 anos no tempo. Exatamente nesta data, em 16 de abril de 1988, o mesmo professor José de Souza Martins lançava o livro A Escravidão em São Caetano, em memorável noite no Sindicato da Construção Civil de São Caetano. Vinha a público o primeiro documento do gênero publicado sobre a escravidão no Grande ABC.

Há 30 anos é possível que a jovem em Rio Grande da Serra nem havia nascido – ou, então, era menina. E o professor Martins já demonstrava uma preocupação com o tema, estudando-o, debruçando-se em documentos, buscando informações perdidas...

O Diário cobriu o lançamento. Fotografias foram tiradas, todas devidamente guardadas no Banco de Dados do jornal, em negativos preto e branco.

No mesmo ano de 1988 o professor José de Souza Martins lançou um segundo livro do gênero, agora focalizando a escravidão em São Bernardo. E, alguns anos depois, Martins influiu decisivamente para que fosse lançado um livro sobre a escravatura, escrito por um professor, Luiz Gonzaga Piratininga Júnior, descendente de escravos que viveram no século 19 em São Bernardo e São Caetano.

AULA MAGNA

Gravamos a conferência do professor José de Souza Martins proferida na sexta-feira, 10 de outubro de 2017, em Rio Grande da Serra. Se não a publicamos foi a pedido do próprio José de Souza Martins. Uma pena, pois se trata de verdadeira aula, ofuscada em parte por alguém da plateia que deveria se dedicar mais ao tema, conhecer a trajetória acadêmica de Martins, buscar novos vieses ao invés de fazer politicalha diante de um homem que se preparou, inclusive, para levar um pouco da sua experiência e conhecimentos a Rio Grande da Serra.

LIÇÕES DO PROFESSOR (*)

A população negra que trabalhou na Fazenda de São Caetano lidou com cerâmica e provavelmente estaria nesse sindicato (o da Construção Civil).

É a primeira vez, nos últimos 25 anos, que consigo falar sobre escravidão dos negros para um público com mais de cinco pessoas.

Apesar de a Assembleia Nacional Constituinte decidir que todos são iguais perante a lei, não é dessa maneira que funciona. O preconceito existe no Brasil.

(*) Cf. reportagem de Elaine Pereira, Diário, 19-4-1988.

Diário há 30 anos...

Sábado, 16 de abril de 1988 – ano 30, edição 6728

Manchete – Governo pretende cortar um trilhão de cruzados do orçamento

Automobilismo – Carro argentino estará no Brasil no próximo ano.

Polícia - Cadeia vive clima de alta-tensão: 11 pistoleiros capturados em Diadema não podem ficar juntos, pois existem bandos rivais.

Em 16 de abril de...

1908 – Realizada a primeira viagem de carro entre São Paulo e Santos, via Grande ABC. Da façanha tomam parte Antonio Prado Júnior, Mario Cardim, Glovis Glycerio e Bento Canabarro. A viagem pioneira durou 36 horas.

1918 – Sai o resultado do amistoso entre o Palmeiras FC e o São Bernardo: 2 a 2.

A guerra. Do noticiário do Estadão: o último comboio de navios mercantes brasileiros chega à Europa.

1933 – Fundada a irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja Nossa Senhora do Carmo, em Santo André.

1963 – Agentes do Dops com atuação no Grande ABC produzem o comunicado número 130 informando à sua chefia que dirigentes comunistas da cidade trabalhavam para a eleição do maior número possível de representantes na Câmara de Santo André.

1978 – Diarinho, o suplemento infantil do Diário, realiza atividades no Jardim Ipê, em São Bernardo.

1988 – Falece Jacob João Lorenzini, líder autonomista, vice-prefeito de São Caetano, presidente do São Caetano EC quando do título paulista de 1929.

Hoje

Dia Nacional da Voz

Santos do dia

Bernadete Soubirous. Religiosa francesa (1844-1879)

Calisto de Corinto

Flora e fauna do Grande ABC

Também chamada Gongora Bufonia, homenagem a Dom Antonio Caballero Gongora, bispo de Córdoba, na Espanha, e vice-rei de Granada, no México.

A parte mais escura, na tonalidade marrom, é na verdade um louva-Deus se disfarçando em flor para capturar insetos. Tal característica tem um nome: ‘homotipia’, que é o animal na forma de objetos, plantas ou animais do meio.

O louva-Deus usa de sua camuflagem perfeita para confundir a presa. (Pesquisa, texto e foto: Claudinei Correia de Mello, biólogo)