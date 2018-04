Alemanha diz esperar que ataque à Síria resulte em esforço para solução pacífica

15/04/2018 | 17:08



O ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, afirmou que espera que os ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos na Síria resultem em um novo esforço para encontrar uma solução pacífica para o conflito, que já dura sete anos.

Em entrevista à emissora pública ARD, Maas disse que o ataque militar dos países ocidentais contra o regime de Bashar al-Assad "deveria deixar claro para todas as partes que não temos apenas a oportunidade, mas a necessidade de retomar o processo político". Maas comentou que espera que uma "janela para o diálogo" tenha sido aberta com a Rússia, aliado mais próximo da Síria, agora que as eleições russas acabaram.

A Alemanha não se juntou aos EUA, Reino Unido e França no ataque, embora a chanceler Angela Merkel tenha considerado o ataque "necessário e apropriado". Fonte: Associated Press.