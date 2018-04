Roberto Justus posa com os filhos em festa, mas lamenta: Faltou a Rafinha

15/04/2018 | 17:11



Neste domingo, dia 15, Luiza Justus completa 25 anos de idade! E na noite do último sábado, dia 14, a filha de Roberto Justus fez um festão para comemorar o seu aniversário. No evento, inclusive, o apresentador se reuniu e posou com todos os filhos para uma foto - mas lamentou a ausência de Rafinha, fruto de seu casamento com Ticiane Pinheiro, que não compareceu por ser muito novinha.

Ontem na linda festa dos 25 anos da @lujustus com os meus amores @fabianajustus @lujustus e @rickyjustus #amormaiordavida #faltouarafinha, escreveu Justus em seu Instagram.

E é claro que não faltaram declarações de amor para Luiza nos perfis da família!