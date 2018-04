Caco Ciocler emagrece cinco quilos para viver personagem 16 anos mais novo: - Fiquei irritadiço, tonto e deprimido

15/04/2018 | 17:11



Caco Ciocler enfrentou um verdadeiro desafio para dar vida a Edgar, seu personagem na próxima novela das nove, Segundo Sol, de João Emanuel Carneiro. Aos 46 anos de idade, Caco margulhou de cabeça no papel e emagreceu cinco quilos para incorporar o personagem: um rapaz de caráter duvidoso, que terá de 30 anos de idade - quase 20 a menos que o ator - na primeira fase da trama.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Caco revelou que essa foi a primeira vez que teve que emagrecer por um trabalho e contou como recebeu a notícia:

- Isso nunca tinha me acontecido antes. Em um primeiro momento, achei que fosse uma maneira sutil de me dizer que eu precisava ficar mais bonito. Depois, lendo os capítulos, entendi que meu personagem começa a novela com 20 anos a menos. É um playboy, supermimado, que não trabalha e vive na piscina de casa.

O ator também contou como conseguiu chegar a seu objetivo em um período relativamente curto:

- Eu tinha apenas três semanas até o início das gravações. Com a ajuda de profissionais, intensifiquei bastante os meus treinos funcionais e iniciei uma dieta rigorosa. Para a minha sorte, as gravações atrasaram e aquelas três semanas acabaram virando quase dois meses e meio. Assim, consegui um resultado bem mais visível. Perdi cerca de cinco quilos, mas ganhei muita massa muscular.

Caco não escondeu os desafios de encarar uma transformação como essa e revelou que seguir a dieta não foi fácil no início:

- Você passa por um processo maluco de abstinência. Fiquei irritadiço, tonto e deprimido, mas depois passou. Agora estou superacostumado. O mais difícil tem sido resistir ao cheiro de um bom pão na chapa, de uma pizza e dos chocolates que não sejam 85% cacau.

Durante a entrevista, Ciocler ainda adiantou alguns detalhes de seu personagem em Segundo Sol e elogiou o autor:

- O Edgar é um filhinho de papai, um privilegiado da altíssima oligarquia baiana, mas aparentemente sem muita autoestima. Ao mesmo tempo, é um conquistador bem-sucedido, gosta de música clássica e toca piano, então, parece ter uma alma sensível. Ele também é fraco de caráter, mas muito carinhoso e afetivo com a filha. Enfim, são muitas pontas soltas e tenho que descobrir qual cola melhor vai unir todas elas. Esse é o barato de fazer uma novela do João Emanuel Carneiro: os personagens são complexos, multifacetados e surpreendentes. E nada é tão fechado.