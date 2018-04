Cleo Pires posa com body listrado e deixa fãs eufóricos

15/04/2018 | 17:11



Cleo Pires surpreende cada vez mais, né? Na noite do último sábado, dia 14, a atriz publicou uma foto em seu Instagram onde aparece usando somente um body listrado e uma botinha preta de salto alto.

Na legenda, como quem não quer nada, Cleo escreveu um Ops, fazendo ainda aquele carão para quem clicou a imagem. Arrasou, né?

A artista usou este mesmo look no Fashion Meeting, evento de moda que aconteceu em São Paulo. O diferencial ficou com o acréscimo da saia e um casaquinho preto.

Nos comentários, diversos fãs elogiaram a boa forma de Cleo:

Como pode ser tão linda?, questionou uma seguidora.

As definições de perfeição foram atualizadas!, afirmou outra.

Essa mulher é um escândalo, escreveu uma terceira.