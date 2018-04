Kim Kardashian visita colégio católico onde se formou há vinte anos e relembra comportamento, veja as fotos!

15/04/2018 | 17:11



Kim Kardashian entrou em clima nostálgico na última sexta-feira, dia 13, durante uma reunião com a turma do ensino médio de 1998, ano em que se formou na escola católica Marymount, em Los Angeles, Estados Unidos.

A socialite registrou cada momento nas suas redes sociais e aproveitou para matar a saudade de colegas que não via há 20 anos. Kim apostou em um look todo branco e decotado para a ocasião, combinando com scarpin transparente e mini-bolsa.

Em um dos momentos, Kim brincou se seria necessário usar um crachá com identificação. Mas a socialite dispensa apresentações, né?!

No estilo Kardashian de ser, a reunião teve direito até a um ônibus de festa. No interior, havia balões prateados com o escrito: Classe de 98.

Enquanto percorria os corredores da escola, a socialite disse que as carteiras haviam mudado e filmou a arquitetura do local: - Estamos passando pelos mesmo lugares onde andávamos há 20 anos. Isso é maluco!

Kim posou ao lado de suas colegas de longa data e ainda relembrou seu comportamento na escola. Provavelmente se referindo aos professores, a socialite contou: - Meus amigos estão preocupados que vão passar por pessoas com as quais não se davam muito bem. Eu me sinto tão bem com minha consciência que eu era muito legal com todo mundo. No fundo, uma colega reafirmou: - Muito legal.