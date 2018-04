Ana Lúcia, ex-noiva de Lucas do BBB 18, se muda para outro apartamento

15/04/2018 | 17:11



Ana Lúcia Vilela está de casa nova! A modelo, que morava com a família de Lucas, ex-participante do BBB 18, se mudou para um outro apartamento em Fortaleza, no Ceará.

A mudança aconteceu após o rompimento do noivado de Ana Lúcia e Lucas, provavelmente por conta da aproximação que ele teve com Jéssica dentro do reality.

- Acabei de chegar no meu novo cantinho e já escolhi me cômodo favorito, que é essa varanda. Quero mobiliar, colocar uma churrasqueira... Mas o que mais me encanta é essa vista, contou a bela no stories.