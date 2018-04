Chuva causa novos deslizamentos de terra na Mogi-Bertioga

15/04/2018 | 16:04



As chuvas deste domingo, 15, provocaram um novo deslizamento de pedras na rodovia Dom Paulino Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga. Equipes que trabalhavam no local tiveram de paralisar os serviços porque a lama e a grande quantidade de água impediam o funcionamento das retroescavadeiras e caminhões.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o deslizamentos de novos pedras já era previsto em caso de chuva. A estrada está bloqueada desde quarta-feira, 11, quando uma rocha de 250 toneladas se depositou no meio da pista. Ainda não há previsão de reabertura.

O departamento informou que as equipes estão fazendo o trabalho de remoção da terra e da vegetação que se encontram atrás do muro de contenção na altura do km 89, em Bertioga. Os serviços foram suspensos na tarde deste domingo e serão retomados quando parar de chover no local.

Interdição

A rodovia continua completamente interditada para o tráfego no trecho que vai do Km 69 ao Km 98. O desvio no sentido São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba deve ser realizado pelas rodovias dos Tamoios (SP 099) e Oswaldo Cruz (SP 125). Já para os condutores que trafegam para Guarujá e Bertioga, o Departamento orienta seguir pela via Anchieta (SP 150)/Rodovia dos Imigrantes (SP 160).

Essa é a quarta vez que a rodovia sofre interdição devido a deslizamentos este ano. A queda desta quarta-feira ocorreu no mesmo local de um dos deslizamentos do mês anterior.

Histórico

A estrada, que liga Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo, e Bertioga, no litoral norte, tem 50 km de extensão e pista simples, com uma faixa descendente e duas ascendentes. O governo tem estudo para conceder a rodovia à iniciativa privada, com cobrança de pedágio. No trecho de serra, as curvas são íngremes e perigosas, com acidentes frequentes. Num dos mais graves, em 8 de junho de 2016, um ônibus que levava estudantes para Bertioga capotou numa curva, no km 84, causando a morte de 18 pessoas.