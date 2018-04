Espanhol Andujar volta a faturar título no circuito da ATP no Marrocos

15/04/2018 | 14:11



Não foi dessa vez que o britânico Kyle Edmund conseguiu o seu primeiro título em competições da ATP. Neste domingo, na decisão do Torneio de Marrakesh, no Marrocos, o segundo favorito e 26º do ranking foi facilmente dominado e perdeu para o espanhol Pablo Andujar.

Embora jogasse apenas contra o hoje 355º do mundo, o tenista de 23 anos pereceu sentir o peso de sua primeira final e não se encontrou em quadra. Perdeu, assim, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2, em uma hora e 21 minutos de jogo.

Já o espanhol de 32 anos, bem mais experiente, dominou os principais pontos da partida. Salvou, por exemplo, sete de nove break points e converteu seis de suas dez chances de quebra. Também teve um excelente desempenho na devolução: venceu 60% dos pontos jogados no primeiro serviço do adversário e 58% no segundo.

Se Edmund estava em busca de seu primeiro título, Andujar alcançou a sua quarta conquista e a terceira no Marrocos - as anteriores foram no Torneio de Casablanca. Seu último troféu, contudo, fora levantado apenas em 2014, no Torneio de Gstaad. A partir de então, ele teve uma série de problemas no cotovelo que atrapalhou a sua carreira.