Kaysar cede imunidade à Família Lima após quase 43 horas de prova

15/04/2018 | 14:11



Na reta final do BBB 18, os cinco participantes restantes não querem saber de desistir do sonho ganhar o reality! Após quase 43 horas, batendo o recorde de prova mais longa do reality, a produção foi obrigada a interferir.

No final da tarde do último sábado, dia 14, Tiago Leifert fez uma entrada ao vivo, anunciando Ana Clara e Kaysar vencedores. Ambos voltarão para casa com o carro, mas teriam que decidir entre si quem ficaria com a imunidade.

Decidir quem ficaria com a imunidade não foi tarefa fácil. Tiago tentou ajudar, lembrando que quem estivesse imune não teria o direito de votar durante a formação do próximo paredão. Por fim, Kaysar decidiu largar o osso:

- Então pega você. Eu já arrisquei tanto na minha vida, morto ou vivo, mas agora estou vivo, graças a Deus. Assim vou levar mais uma bala na minha vida, mais uma cicatriz no meu corpo. Já estou acostumado. Mas vou falar o que para minha mãe? Não sei.

Mais tarde, Kaysar disse para Ayrton que já estou acostumado com balas e o Papito caiu no choro. O sírio tentou consolar: - Não chora, chefe. Eu não estou chorando. Não sei chorar, quero aprender. Sozinho, entretanto, ele não conteve o choro e disse para si mesmo: - Desculpa, mãe.

Neste domingo, dia 14, haverá uma prova do líder e formação do paredão. Na segunda-feira, dia 16, a situação fica ainda mais tensa: rolará a eliminação, seguida de mais uma prova do líder e formação de paredão. Terça-feira, dia 17, acontecerá a eliminação e por fim descobriremos que são os finalistas. Apostas?!