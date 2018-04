Dudu Azevedo exibe barrigão da primeira gravidez da esposa: Meus amores

15/04/2018 | 14:11



Dudu Azevedo é mesmo babão! No último sábado, dia 14, o ator publicou uma foto com a esposa, Fernanda Mader, e fez questão de exibir o barrigão da primeira gravidez do casal.

Na legenda do clique acima, originalmente postado no Instagram, Dudu escreveu Meus amores, junto com emojis de coração e uma carinha de um bebezinho. Fofura, né?

Nos comentários, diversos fãs deixaram suas mensagens de parabéns aos papais de primeira viagem. Dudu e Fernanda esperam por um menino, que inclusive já tem nome: Joaquim.

Até nós estamos ansiosas para ver o rostinho do recém-nascido!