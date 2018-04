No Altas Horas, Neymar fala de lesão e Whindersson assume ter tido ejaculação precoce

15/04/2018 | 14:11



Na noite do último sábado, dia 14, os amigos Neymar e Whindersson Nunes causaram no Altas Horas! O youtuber, inclusive, participou do quadro de Laura Muller e confessou ter tido ejaculação precoce.

- Isso é normal. Eu juro que tinha esse problema, e isso me preocupava muito. Poxa, o que está acontecendo? Será que meu pai é assim também? Aí eu fiz várias pesquisas. E encontrei uma pessoa que falou sobre e funcionou. E até hoje eu não tenho mais esse problema. A gente tem um músculo entre a frente e atrás, [Períneo!, responde a sexóloga] e você consegue fazer um exercício, que quanto mais você faz... E realmente, de verdade, foi a única coisa que funcionou.

Já o jogador do PSG falou sobre a lesão que teve em um jogo contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, em fevereiro deste ano.

- Não sinto dor nenhuma. Estou pisando pouco a pouco. Ainda não posso pisar totalmente sem a bota, é claro. Mas estou fazendo os tratamentos, estou treinando na academia já, estou me preparando bem. Falta um mês e pouco ainda [para o fim da recuperação]. Estou progredindo bem, está se consolidando bem. Então está tudo nos conformes.

Ele também falou sobre a amizade que desenvolveu com Lionel Messi enquanto estava no Barcelona.

- No meu primeiro ano de Barcelona, eu estava em um momento muito ruim de adaptação, jogando mal, não estava tão confiante. Em um certo momento de um jogo, eu estava meio que chorando, triste porque não tinha feito um primeiro tempo bom. O Messi viu que eu estava triste, completamente cabisbaixo. Ele chegou do meu lado, começou a conversar comigo e falou: Você tem que ser você, seja como você era no Santos, joga teu futebol, dribla, chuta... não precisa ficar intimidado porque eu estou aqui ou porque o Iniesta, o Chávez estão também. Ver a humildade de um cara que ganhou tudo, que é o melhor de todos, te pedindo para que você seja você e mostre o seu melhor, sem vaidade nenhuma, foi algo que me encantou. Isso eu conto para a minha família, para todos os meus amigos. Me ajudou muito profissionalmente, claro, e pessoalmente nem se fala.

E se Neymar se arrepende de alguma coisa que fez?

- Eu não me arrependo de errar. Isso me torna quem eu sou hoje.