Marina Ruy Barbosa é a 25ª celebridade mais influente do mundo, de acordo com pesquisa

15/04/2018 | 14:11



Marina Ruy Barbosa é a 25ª celebridade mais influente do mundo, de acordo com uma pesquisa encomendada pela Renault. Segundo informações do jornal Extra, a atriz fica na frente até de Robert Downjey Jr., o Homem de Ferro - e dispara em primeiro quando o estudo é direcionado apenas para o Brasil.

- Quis saber dos meus seguidores por que me seguiam. As respostas foram as mais variadas e vejo que essa relação é sólida. Eles vêm quem eu sou. Meus colegas de elenco dizem que sou irritantemente feliz. Acho que isso reflete em tudo que me proponho a fazer, comentou a artista.

Com mais de 24 milhões de seguidores no Instagram, uma publicidade no perfil de Marina na rede social não sai por menos de 60 mil reais.

- Meu sonho sempre foi ser atriz e eu amo atuar. Tudo o que faço é porque acredito. Não anuncio alguma coisa que eu não use.

A ruiva faz comerciais publicitários para a Renault há dois anos. No último, ela passou 15 horas dentro de uma piscina para viver uma sereia.

- A empresa ganhou dez vezes mais do que investiu nela, contou o gerente de publicidade da montadora de carros aqui no Brasil.

E com tanto sucesso, infelizmente surgem as más energias. Mas Marina está muito bem protegida, obrigada.

- Já me disseram para proteger o umbigo, por onde entram as energias. Não faço nada. Minha maior proteção está em casa. Me casei com o melhor marido do mundo. Me recosto no peito dele e sei que estou bem.