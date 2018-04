Márcio Garcia entrega novidades do Tamanho Família e se declara ao programa

15/04/2018 | 14:11



Quem está com saudades do Tamanho Família tem duplos motivos para comemorar: a terceira temporada do programa comandado por Márcio Garcia estreia neste domingo, dia 15. E os fãs da atração ainda poderão assistir a ainda mais este ano, já que o apresentador falou que a atração terá mais episódios em 2018:

- Este ano são duas temporadas, uma com oito e outra com nove, sendo 17 episódios ao todo. Então a primeira vem antes da Copa, e a segunda deve voltar depois.

Márcio ainda falou sobre o orgulho que sente do dominical e que está satisfeito com o trabalho:

- Eu quero continuar trazendo o entretenimento útil, como está sendo com o Tamanho Família. Apesar de ele ser um programa despretensioso, não tem nada apelativo para conseguir audiência, que te realize e que deixe os convidados e quem está assistindo bem com aquilo. Então quero continuar fazendo isso.

A terceira temporada trará nomes como Thiago Fragoso e Fernanda Rodrigues, que interpretam primos rivais em O Outro Lado do Paraíso. Já o programa de estreia trará Taís Araújo e o cantor Leonardo.