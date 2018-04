América-MG faz gol relâmpago e atropela o Sport na estreia do Brasileirão

15/04/2018 | 13:11



Campeão da Série B na última temporada, o América-MG começou com tudo no Campeonato Brasileiro de 2018. Na estreia, neste domingo pela manhã, o time mineiro recebeu o Sport, no Independência, em Belo Horizonte, e venceu por 3 a 0, com o placar todo construído no primeiro tempo.

Serginho foi o artilheiro da partida, marcando duas vezes, sendo o primeiro gol logo aos 44 segundos. O lateral-esquerdo Carlinhos anotou o outro gol. O Sport tentou descontar, principalmente no segundo tempo, mas o goleiro Jory se destacou com belas defesas.

O América-MG começou com tudo e não deu nem tempo para o adversário respirar. Logo no primeiro lance, Rafael Moura desviou de cabeça e Serginho se antecipou ao goleiro Agenor para marcar o primeiro gol, com 44 segundos de bola rolando.

Perdido em campo, o Sport viu o time da casa trabalhar a bola, buscando ampliar a vantagem. Aos 36 minutos, Agenor bateu roupa e a bola sobrou para Carlinhos marcar o segundo.

Dois minutos mais tarde, ainda na primeira etapa, houve tempo para Serginho avançar em velocidade, invadir a área a bater na saída do goleiro, fazendo o seu segundo gol no jogo, o terceiro dos mineiros.

Após o intervalo, o Sport voltou com outra postura e passou a pressionar para descontar o placar. Só não conseguiu porque Jory estava em manhã inspirada. O goleiro chegou a fazer duas defesas seguidas, evitando gol de Marlone e de Andrigo, no rebote.

Nos minutos finais, o América-MG voltou a dominar a partida, contendo os avanços adversários, mas sem se lançar demais ao ataque para não sofrer nos contragolpes. Aylon ainda teve boa chance em chute de fora da área, e o jogo terminou mesmo com o placar do primeiro tempo.

O América-MG volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro disposto e pontuar. Na segunda-feira, o Sport recebe o Botafogo na Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 3 X 0 SPORT

AMÉRICA-MG - Jory; Norberto, Messias, Rafael Lima e Carlinhos; Christian Sávio (Zé Ricardo), Juninho e Serginho (Wesley); Aylon, Rafael Moura e Luan (Gérson Magrão). Técnico: Enderson Moreira.

SPORT - Agenor; Claudio Winck (Sander), Ernando, Léo Ortiz e Raul Prata; Anselmo, Fellipe Bastos (Everton Felipe), Ferreira (Gabriel), Marlone e Andrigo; Hygor. Técnico: Nelsinho Baptista.

GOLS - Serginho, aos 44 segundos e aos 38 minutos, e Carlinhos, aos 36 minutos, do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Luan (América-MG); Claudio Winck e Marlone (Sport).

RENDA - R$ 36.293,00.

PÚBLICO - 8.662 presentes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).