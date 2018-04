Operação na Praça Seca, zona oeste do Rio, deixa dois mortos

15/04/2018 | 12:39



Duas pessoas morreram na manhã deste domingo, 15, em operação policial na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, zona Oeste do Rio. A operação foi realizada por policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá), do Batalhão de Policiamento em Operações Especiais e do Batalhão de Ações com Cães, com objetivo de reprimir ações criminosas na região. As comunidades da Praça Seca têm sido alvo de disputa entre traficantes e milicianos.

Houve confronto entre policiais e bandidos. A polícia ainda não identificou os dois mortos, que não resistiram aos ferimentos. Outras duas pessoas foram presas. Na ação, a polícia apreendeu duas pistolas, sendo uma Glock 9mm e uma Glock.40, 19 munições de calibre 9mm, 1400 papelotes de cocaína, 24 tabletes de maconha, 332 trouxinhas de Maconha, 13 pedras de crack e um rádio transmissor.

A operação continua em andamento.