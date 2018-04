Arsenal leva virada do Newcastle pelo Inglês e vê vaga na Liga Europa em risco

15/04/2018 | 11:34



O Arsenal voltou a ser derrotado fora de casa no Campeonato Inglês. Neste domingo, a equipe londrina até saiu na frente, mas levou a virada do Newcastle, perdeu por 2 a 1 no St. James Park e somou o quinto resultado negativo consecutivo pela competição quando atua como visitante.

Para piorar, o Arsenal viu a vaga na Liga Europa ficar em risco com a derrota. O time parou nos 54 pontos, em sexto, fechando a zona de classificação para a competição. Mas o Burnley venceu na rodada, chegou a 52 pontos e se aproximou perigosamente. O Newcastle, por sua vez, venceu a quarta seguida no Inglês e é o décimo, com 41 pontos.

Apesar do resultado, o Arsenal começou bem a partida e não tardou em sair na frente. Aos 13 minutos, Aubameyang recebeu lançamento longo na área pela esquerda e cruzou para Lacazette, que finalizou para a rede.

Mas o gol relaxou demais o time londrino, que bobeou e viu o Newcastle crescer. Aos 28, saiu o empate. Yedlin recebeu pela direita, avançou e cruzou para o meio da área, onde Ayoze Pérez chegou, se antecipando ao zagueiro, e desviou para o gol.

No segundo tempo, o Arsenal pareceu ainda mais disperso e se tornou presa fácil para o Newcastle. Aos 22 minutos, saiu o segundo gol dos mandantes. A defesa londrina bobeou, Ayoze Pérez recebeu próximo à meia-lua e deu leve toque de calcanhar para Matt Ritchie, que invadiu a área e fuzilou.

O resultado aumentou a pressão sobre o técnico Arsène Wenger, que pode se tornar insustentável caso a vaga na Liga Europa não venha. O Arsenal volta a campo no domingo que vem, quando recebe o West Ham, novamente pelo Inglês. Já o Newcastle atua no dia seguinte, diante do Everton, em Liverpool.