Extrato de 'sangue de dragão' está entre apostas do mercado de estética para 2018

15/04/2018 | 11:00



Entre os dias 7 e 9 de abril, a feira Estética in São Paulo apresentou os principais lançamentos do mercado de estética para 2018. A indústria de equipamentos e produtos para tratamentos estéticos segue crescendo no País - entre 2010 e 2015, o número de registros de microempreendedores individuais (MEIs) nessa área teve um aumento de 567%, de acordo com o Sebrae - e, para este ano, promete focar em ingredientes inusitados para conquistar os consumidores.

Em um esfoliante, por exemplo, o principal ativo é o ouro de 24 quilates, extraído em jazidas na Alemanha. Segundo a marca Adélia Mendonça, fabricante do produto, o metal atua como agente fortalecedor, ajudando a enrijecer, tonificar e estimular a produção de colágeno da pele. O cosmético, que também promete minimizar a proliferação de bactérias transitórias, que estão entre as causadoras de dermatites, está à venda por R$ 120,00.

Surfando na onda das máscaras faciais, as empresas apostam agora em novas texturas para o produto, que integra a rotina de beleza de um público cada vez maior no Brasil. Uma das novidades é a máscara em pó, que contribui para o efeito de rejuvenescimento do rosto. Misturando extratos de acerola e colágeno, o pó (cuja embalagem com 500 gramas custa R$ 18,00) deve ser misturado à água antes da aplicação na pele. Outra estreante por aqui é a máscara facial gaseificada, que surgiu na Coreia do Sul e faz sucesso entre blogueiras e atrizes internacionais. O produto forma um filme flexível que retém a água no interior da pele - o que faz com que a hidratação dure por mais tempo. Ao entrar em contato com o ar, a máscara produz bolhas que lembram o efeito da espuma de barbear. O item será comercializado pela marca Bel Col, com o valor de R$ 195,67.

Quem desponta como o componente mais bizarro da vez é o "sangue de dragão". O ativo, que pode até parecer saído de uma cena da série Game of Thrones, consiste, na verdade, na seiva da árvore do dragão (ou dragoeiro), presente na vegetação do Brasil, Peru, Colômbia e Equador. Até então inédito no mercado nacional, o ingrediente tem poder antioxidante, cicatrizante e anti-inflamatório, e aparece em uma linha de produtos voltados para massagens redutoras e modeladoras. Ambos os produtos, um gel e um creme, têm preços entre R$ 65,00 e R$ 80,00.

Dos dias 26 a 28 de maio, o evento chega também ao Rio de Janeiro e, entre 27 e 29 de outubro, a Fortaleza.