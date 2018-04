Presunção de inocência violada

Do Diário do Grande ABC



15/04/2018



Há aspectos não notados no Brasil que geram campo fértil para a desvalorização da atividade pública. Chamo especificamente a atenção para a resolução número 16, de 28 de março de 2007, do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), instituição vinculada ao Ministério da Fazenda, dispondo sobre procedimentos a serem adotados pelas entidades reguladas por aquele órgão relativamente a operações realizadas por cidadãos considerados PEP (Pessoas Expostas Politicamente).

De acordo com a referida resolução, os bancos e outras entidades reguladas pelo Coaf devem adotar medidas especiais e dar atenção diferenciada no caso de clientes classificados como PEP visando prevenir e identificar operações que se configurem como crimes de lavagem de dinheiro. São definidos como PEPs os indivíduos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, cargos eletivos ou atuado na administração pública. A resolução em questão determina que, além do ocupante do cargo, sejam enquadrado como PEPs seus familiares e colaboradores. É certo que uma das queixas da sociedade brasileira se refere à baixa condição moral e intelectual de grande contingente de pessoas na administração pública do País. Todos almejam o expurgo dos maus políticos da vida pública e que pessoas de bem possam ocupar seus lugares.

Porém, a questão que se coloca é se o cidadão de boa índole terá disposição de servir o governo quando ele e sua família correm o risco de serem considerados de forma apriorística como suspeitos de corrupção ao serem classificados como PEPs. Certamente que não.

O Coaf ao dispor sobre PEP criou subclasse execrável de indivíduos. O modo como as pessoas são tratadas chega a ser constrangedor, uma vez que o simples fato de ser uma PEP as coloca como delinquentes em potencial. Até mesmo abrir conta bancária tornou-se exasperante para uma pessoas expostas politicamente.

O princípio básico de todo estado democrático, segundo o qual um indivíduo deve ser considerado inocente até prova em contrário, evaporou-se nas brumas da desconfiança e do denuncismo. Para o Coaf, se o indivíduo for pessoas expostas politicamente ele tem que provar que é inocente.

O efeito secundário das normas do Coaf é fazer com que as pessoas de bem se afastem da vida pública, abrindo espaço para que delinquentes se infiltrem cada vez mais em todos os segmentos do Estado. Tornou-se demérito ao cidadão honrado ocupar cargo público no Brasil.

Marcos Cintra é doutor em Economia, professor titular da Fundação Getulio Vargas e presidente da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).

