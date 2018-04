Interino elogia atuação do Flamengo e diz que expulsão definiu o rumo da partida

15/04/2018 | 10:03



O Flamengo foi a Salvador e empatou com o Vitória por 2 a 2 na estreia do Campeonato Brasileiro, mas poderia ter saído com um resultado bem melhor se não fosse a expulsão equivocada de Éverton Ribeiro logo no início. Foi o que considerou o técnico interino Maurício Barbieri após a partida.

"O pênalti e a expulsão logo no início condicionaram muito o jogo em relação ao que tínhamos como proposta. Dentro do que conseguimos apresentar, creio que fomos muito bem", considerou.

Apesar do resultado não ter sido o esperado, Barbieri fez questão de exaltar a atuação de seus comandados. "Sigo muito feliz e motivado por poder estar trabalhando no maior clube do Brasil e estou pensando no dia a dia, em contribuir e melhorar. Estou satisfeito com a evolução que a equipe vem apresentando."

Passada a estreia no Brasileirão, o interino terá uma outra questão para resolver. Quarta-feira, o Flamengo recebe o Independiente Santa Fe pela Libertadores. Resta saber qual escalação será levada a campo por Barbieri.

"Vamos ver com calma e avaliar os atletas, ver como eles irão se apresentar para tomarmos uma decisão em relação ao jogo do Santa Fé", projetou.