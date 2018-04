Mano elogia Grêmio e admite Cruzeiro 'dominado' em derrota na estreia

15/04/2018 | 09:38



O técnico Mano Menezes admitiu a superioridade do Grêmio sobre seu Cruzeiro, na derrota por 1 a 0, sábado, em pleno Mineirão, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O treinador lamentou o resultado e considerou que seus comandados foram "dominados" pelo campeão gaúcho mesmo atuando em casa.

"Faltou uma série de coisas. Quando você é dominado da forma que fomos, falta uma série de coisas. Faltou posicionamento, força, vigor, porque às vezes você não consegue de um jeito e tem que tentar de outro. Faltou parar o jogo, porque você tem que ter outros mecanismos, tem que encontrar um tipo de solução que a gente não encontrou", considerou.

O estreante André fez o único gol da partida e premiou uma boa atuação do Grêmio, enquanto o Cruzeiro teve que aceitar a derrota em um dia infeliz. O time celeste pouco criou, mesmo quando teve um jogador a mais, após a expulsão de Kannemann no segundo tempo.

"Enfrentamos um time que vem jogando futebol de alta qualidade nos últimos três anos e impôs as dificuldades que, quando o outro time não está bem como não estivemos bem, ficam grandes no campo. Em determinados momentos, a impressão foi esta de que não tínhamos condições de ganhar o jogo nem de segurar o resultado", comentou Mano.

O treinador também admitiu a dificuldade enfrentada pelo Cruzeiro. "Tivemos as maiores dificuldades no primeiro tempo. Em alguns pequenos contra-ataques no primeiro tempo, o Cruzeiro estocou, mas o Grêmio controlou bem o jogo."