Montenegro elege novo presidente e candidato pró-Ocidente é favorito

15/04/2018 | 09:30



Podgorica, 15 (AE) - Os eleitores de Montenegro votam para escolher um presidente neste domingo. O ex-primeiro-ministro Milo Djukanovic é visto como favorito, após seu partido desafiar a Rússia e levar o pequeno país dos Bálcãs à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no ano passado.

A votação é a primeira desde que Montenegro entrou na Otan e é vista como um teste para Djukanovic, que defende a integração europeia, em vez de laços mais próximos com Moscou, um aliado tradicional.

Djukanovic, o político mais importante de Montenegro, e seu Partido Democrático dos Socialistas comandam o país há quase 30 anos. O presidente Filip Vujanovic, da mesma sigla, não pode concorrer devido ao limite de mandatos. Vujanovic está no poder desde 2006.

Cerca de 530 mil eleitores podem participar da disputa, nesta nação do Mar Adriático que foi parte da Iugoslávia. O principal nome da oposição é Mladen Bojanic, com o apoio de vários grupos, entre eles os favoráveis a uma maior aproximação com a Rússia.

As pesquisas sugerem que Djukanovic, de 56 anos, pode obter mais de 50% dos votos e evitar um segundo turno. Bojanic, por sua vez, descreve o rival como um "autocrata que leva Montenegro a uma ditadura". Fonte: Associated Press.