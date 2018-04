Alckmin aparece empatado com Bolsonaro em SP, aponta pesquisa

15/04/2018 | 09:23



O Datafolha fez também uma avaliação da gestão do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB à Presidência da República, na mais recente pesquisa divulgada na madrugada deste domingo. O tucano deixou o governo paulista com índice de aprovação de 36%. Entre os eleitores paulistas, 40% classificam sua gestão como regular e 22%, como ruim ou péssima.

Em 2006, quando também deixou o governo paulista para disputar a presidência da República (ele perdeu a disputa no segundo turno para Lula), Alckmin deixou o governo paulista com quase o dobro de aprovação: 66%. Apenas 6% classificavam sua gestão como ruim ou péssima.

A pesquisa mostra também que apenas 16% dos paulistas declaram voto no ex-governador. Ele aparece tecnicamente empatado com Jair Bolsonaro (16%) e Marina Silva (13%), e à frente de Joaquim Barbosa (11%) e Ciro Gomes (8%).

Na avaliação de Alckmin e seu governo, o Datafolha ouviu 1.954 eleitores em 68 municípios de São Paulo de quarta, 11, a sexta, 13. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP 04706/2018.