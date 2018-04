Milhares de separatistas da Catalunha protestam por liberdade para líderes

15/04/2018 | 09:13



Barcelona, 15 (AE) - Milhares de separatistas catalães marcharam neste domingo no centro de Barcelona. Eles exigiam a libertação de seus líderes políticos que estão na cadeia.

As manifestações foram organizadas por dois grupos favoráveis à independência da região do restante da Espanha, a Assembleia Nacional Catalã e o Omnium. Os líderes desses grupos estão detidos à espera de julgamento por sua participação na tentativa de declarar a independência catalã.

Os dois principais sindicatos da Espanha se declararam a favor do protesto, apesar de que alguns de seus integrantes não desejam a secessão.

O movimento pela independência da Catalunha provocou a pior crise institucional em décadas na Espanha. Os partidos favoráveis à independência mantiveram uma maioria apertada no Parlamento regional, após as eleições de dezembro. Fonte: Associated Press.