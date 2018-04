Alemã Rimowa e nova-iorquina Supreme embarcam juntas em projeto

15/04/2018 | 09:00



Marca fetiche do momento, sucesso de vendas, paródias e falsificações, a Supreme acaba de se lançar numa nova parceria no mercado de luxo, agora com as bagagens da Rimowa.

Em dois tamanhos, com capacidades para 45 ou 82 litros, as malas da grife alemã com o logo em letras garrafais da grife de streetwear nova-iorquina custarão respectivamente 1.600 e 1.800 dólares, uma valorização considerável para produtos que custam cerca de mil e 1.200 dólares em suas versões originais.

A coleção Supreme x Rimowa será comercializada em lojas Rimowa e Supreme de NY, Los Angeles, Londres, Paris e Tóquio, assim como nos sites supremenewyork.com e 24sevres.com.