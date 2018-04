Espero que não seja mais necessário atacar Síria, diz ministro do Reino Unido

15/04/2018 | 08:48



Londres, 15 (AE) - O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou neste domingo esperar que não sejam mais necessários outros ataques contra a Síria. Segundo ele, porém, os britânicos e seus aliados avaliarão ações futuras, caso o presidente sírio, Bashar al-Assad, utilize armas químicas.

"O mundo tem dito que já basta", afirmou Johnson neste domingo à rede BBC. Segundo ele, os ataques aéreos realizados por Reino Unido, Estados Unidos e França foram proporcionais e mostraram essa posição. O trio lançou mísseis no início do sábado (hora local) em retaliação por um suposto ataque com armas químicas perto de Damasco, uma semana antes.

O ministro britânico disse que, "até agora, felizmente, o regime de Assad não foi tão tolo a ponto de lançar outro ataque com armas químicas". Caso isso ocorra, os aliados "irão estudar que opções teriam", comentou.

Já o presidente do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, afirmou que os ataques aéreos foram "discutíveis legalmente" e que o Reino Unido precisa cumprir a legislação internacional, se quer manter um alto padrão moral. A liderança oposicionista pediu ainda que se aprove legislação para dar mais poder ao Parlamento na avaliação de ações militares. Fonte: Associated Press.