Morre criança de van atingida por caminhão

15/04/2018 | 08:46



Uma criança que ficou ferida no acidente entre uma van escolar e um caminhão, que aconteceu anteontem em Carapicuíba, morreu na noite do acidente. A idade da vítima não foi revelada. Quatro pessoas tiveram alta entre anteontem e ontem, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O acidente deixou 17 pessoas feridas.

De acordo com a pasta, sete crianças foram levadas para o Hospital Geral de Carapicuíba, onde estava a criança que morreu. Duas tiveram alta e quatro permanecem internadas. O estado de saúde delas é estável.

No Hospital Geral de Osasco, uma criança está internada em estado considerado grave e dois adultos tiveram alta. A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal culposa praticada pelo motorista do caminhão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.