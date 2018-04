França pede que Rússia colabore para garantir solução política na Síria

15/04/2018 | 07:41



Paris, 15 (AE) - A França pediu que a Rússia se una a um esforço por uma solução política na Síria, após o ataque conjunto de Estados Unidos, Reino Unido e da própria França contra locais que, segundo a coalizão, eram usados para a fabricação de armas químicas.

O ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, afirmou em entrevista publicada neste domingo no Journal du Dimanche que "nós devemos unir esforços para promover um processo político na Síria, que permita a superação da crise".

A França continua a dialogar regularmente com a Rússia, mesmo diante do aumento das tensões entre o país e potências do Ocidente. O presidente francês, Emmanuel Macron, conversou na sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, horas antes do ataque com mísseis das potências.

Os EUA e seus aliados culpam o governo sírio por um ataque com armas químicas contra uma área controlada por rebeldes mais cedo neste mês que matou mais de 40 pessoas. O governo sírio e a Rússia negam as alegações. Fonte: Associated Press.