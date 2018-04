Políticos russos dizem que Assad "está de bom humor", após Síria sofrer ataque

15/04/2018 | 07:40



Beirute, 15 (AE) - Um grupo de políticos da Rússia se reuniu neste domingo com o presidente sírio, Bashar al-Assad. O humor dele foi descrito como "bom", após o país sofrer um ataque com mísseis de Estados Unidos, Reino Unido e França.

A governadora da região russa de Khanty-Mansiysk, Natalya Komarova, também esteve na reunião. "O presidente Assad está com uma atitude absolutamente positiva, com bom humor", comentou.

Na avaliação de Assad, os ataques aéreos lançados após um suposto ataque com armas químicas pelas forças sírias na cidade de Douma unificarão o país. A declaração foi dada por Dmitry Sablin, membro da Câmara dos Deputados russa, citado por agências de notícias de seu país.

Sablin disse ainda que o líder sírio estima que a reconstrução do país, após anos de guerras, custará US$ 400 bilhões. Fonte: Associated Press.