Corinthians deixa festa de lado e mira o Fluminense na estreia do Brasileirão

15/04/2018 | 05:50



O domingo é dia de festa na Arena Corinthians, em São Paulo, mas só para a torcida, que reencontrará os atletas campeões paulistas. Os jogadores, ao melhor estilo Fábio Carille, querem iniciar o Campeonato Brasileiro com o pé direito e tentar repetir o feito da temporada passada. Assim, estrear com um resultado positivo diante do Fluminense, às 16 horas, será o primeiro passo para a equipe buscar o bicampeonato.

O jogo será o primeiro do Corinthians após derrotar o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista, no estádio Allianz Parque. Por isso, o clube deve levar a taça de campeão para a Arena Corinthians e fazer a festa com sua torcida, mas de uma forma contida, já que o técnico Fábio Carille não quer que o clima festivo vire motivo para dispersão de seu elenco. Não há previsão de volta olímpica - não foi dada no último domingo - ou alguma grande celebração envolvendo os atletas.

Ninguém no Corinthians acredita que a equipe repetirá o primeiro turno quase perfeito do ano passado, quando passou as 19 primeiras rodadas invicto. Entretanto, Fábio Carille tem uma meta a ser atingida antes da paralisação do Brasileirão por causa da Copa do Mundo.

"Na Libertadores e Copa do Brasil, espero que cheguemos classificados. No Brasileirão, que a gente esteja entre os primeiros com, no máximo, cinco pontos de diferença para o primeiro. No ano passado fiz a projeção que chegássemos nas oito ou 10 rodadas finais no bolo e de repente fizemos um primeiro turno daquele jeito. Espero no máximo cinco pontos de diferença, para voltarmos com força", projetou o treinador, em entrevista à rádio Globo.

Serão 12 rodadas até a paralisação para a Copa na Rússia e a expectativa é que, após o Mundial, as coisas mudem em vários clubes e no Corinthians não é diferente. O volante Maycon deve ser negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e outros atletas podem sair.

Por outro lado, reforços estão chegando. O atacante Roger, do Internacional, deve ser anunciado no começo da semana e chegará para tentar suprir a carência de um centroavante. Enquanto ele não chega, Fábio Carille aposta em um esquema tático sem referência na área e que terá mudanças de peças para a estreia no Brasileirão.

Como Maycon deve deixar o clube em breve, Fábio Carille já pensa o time sem ele. Por isso, Renê Júnior, recuperado de lesão e que não atua desde o dia 4 de março, contra o Santos, será uma das novidades. "Fico feliz de ser escolhido. Quem tem entrado, dá conta do recado e essa é uma posição bem concorrida", comentou Renê Júnior.

Outra alteração é o atacante Clayson no lugar de Jadson. A mudança visa dar maior velocidade ao ataque e explorar as jogadas em cima dos laterais do Fluminense, que deve ir a campo com três zagueiros.

Além de aproveitar o fato de jogar em casa para somar os primeiros pontos e estrear com um resultado positivo no Brasileirão, o Corinthians também espera utilizar a partida para fazer alguns ajustes visando o confronto contra o Independiente, nesta quarta-feira, na Argentina, pela Libertadores.

INVERSÃO DE PAPÉIS - O Corinthians entra no Brasileirão com uma situação oposta à do ano passado e crê que isso lhe dará maiores dificuldades. Em 2017, o time ainda vivia a ideia da "quarta força" do Estado. Mesmo sendo campeão estadual, a desconfiança sobre o trabalho do treinador e seus comandados era grande. Hoje a situação é completamente diferente.

"Viramos o time a ser batido e sabemos que todo mundo vai entrar diferente para enfrentar a gente. Temos de entrar ainda mais ligados", disse o goleiro Cássio.