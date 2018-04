Tentando reerguer CBDA, nova gestão aposta em maratona aquática no Maria Lenk

15/04/2018 | 05:30



Tentando superar a crise que quase paralisou os esportes aquáticos do Brasil em 2017, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) terá no Troféu Brasil - Maria Lenk o primeiro grande desafio da sua nova gestão nesta semana. A maior e mais tradicional competição de natação do País terá início neste domingo, no Rio de Janeiro, com uma novidade: a maratona aquática de 10km em Copacabana.

A prova deve aumentar os holofotes sobre a competição, que é a grande aposta dos novos dirigentes para mostrar serviço e atrair novos patrocinadores para a entidade. A CBDA tenta recuperar a credibilidade após denúncias de corrupção e prisões que culminaram na intervenção da Justiça no ano passado.

Para tanto, terá como desafio organizar um Maria Lenk - que passou a se chamar também Troféu Brasil neste ano - com orçamento inferior ao dos últimos anos, em razão do sumiço dos patrocinadores. A nova gestão ainda não tem as cifras finais, mas confirma as dificuldades na organização do evento.

"A maior dificuldade que tivemos foi a baixa capacidade financeira de investimento", admitiu o presidente Miguel Carlos Cagnoni ao jornal O Estado de S.Paulo. A nova diretoria espera fazer mais com menos. "Nosso orçamento é muito menor do que anteriormente. Mas esperamos fazer um evento do mesmo nível ou até melhor do que o do ano passado", disse Renato Cordani, diretor de esportes da CBDA.

Com a chance de mostrar eficiência no Maria Lenk, a nova gestão aposta na maratona aquática com a presença da atual campeã olímpica, a holandesa Sharon Van Rouwendaal. Pela mesma equipe da Unisanta-SP, Ana Marcela Cunha será a maior esperança brasileira. "Para mim, a competição será ainda mais especial porque terá a maratona aquática pela primeira vez", afirmou a nadadora à reportagem.

A tricampeã mundial voltará ao mesmo palco da Olimpíada do Rio-2016, quando decepcionou ao ficar longe do pódio em Copacabana. "Acho que isso me deixou mais forte. O mais legal é ter esta chance de estar no mesmo lugar e poder fazer um resultado diferente", disse a atleta, que competirá também nas piscinas - nos 400 metros, 800 metros e 1.500 metros.

No Parque Aquático Maria Lenk, as disputas serão de terça-feira até sábado, com eliminatórias pela manhã e finais às 18 horas. E a piscina de 50 metros também terá medalha de ouro olímpica: a lituana Ruta Meilutytea vai tentar repetir nos 100 metros peito o título em Londres-2012, ao defender o Flamengo-RJ, e Cesar Cielo será o maior destaque do Pinheiros-SP nas provas de velocidade.

Outros destaques serão Bruno Fratus, Nicholas Santos, João Gomes Júnior e Marcelo Chierighini. A maior baixa será Etiene Medeiros, que se recupera de cirurgia no ombro. Cielo, Fratus e cia. precisam de bons resultados para conseguirem índice para o Pan-Pacífico, a principal competição da temporada.

O Maria Lenk servirá ainda para a CBDA formar mais duas seleções para o Sul-Americano e os Jogos Olímpicos da Juventude. "Existe uma grande expectativa por boas performances porque os resultados vão valer para três competições futuras, com destaque para o Pan-Pacífico", afirmou Renato Cordani, diretor de esportes da CBDA.