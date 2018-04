América-MG recebe Sport e já encara jogo como 'primeira decisão' no Brasileirão

15/04/2018 | 05:00



De volta à elite do futebol brasileiro, o América-MG quer deixar de oscilar para ter uma sequência na Série A. Sendo assim, a ideia é encarar todo jogo como uma decisão, começando pelo duelo deste domingo, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, diante do Sport.

"Eu não costumo ter esse tipo de projeção (pontuação), pois trabalhamos jogo a jogo. A gente sabe o número decisivo e suficiente para o nosso primeiro objetivo. Às vezes, pode-se estabelecer metas curtas, a cada quatro, cinco jogos, mas se alcançamos muito rápido, não podemos desprezar os demais jogos. E se perdemos muito em algum bloco, não dá para desanimar e descartar o objetivo principal. Não pode ser dessa maneira. O que penso é que são 38 partidas, 38 decisões. Então é pontuar sempre, sempre que possível. Essa é a nossa expectativa", projetou Enderson Moreira.

Nos treinos durante a semana, Enderson Moreira indicou a entrada do experiente volante Christian, emprestado pelo Corinthians, que pela primeira vez deverá iniciar um jogo entre os titulares. Ele assume a vaga de Zé Ricardo, que atuou em todo Campeonato Mineiro.

"Tanto o Zé Ricardo quanto o Christian são jogadores com um perfil muito bom. São jogadores de qualidade. O Christian teve um crescimento grande nesse período. O Zé já demonstrou sua qualidade, o que é capaz de fazer. São atletas em que confiamos muito. Temos a possibilidade de fazer um desenho um pouco diferente da equipe com cada um deles", justificou.

O treinador ainda não terá alguns jogadores por lesão. João Ricardo e Carlinhos foram diagnosticados com estiramento de grau 2 no músculo da perna direita. Fernando Leal e Giovanni entrarão nos respectivos lugares.