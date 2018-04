Em casa, Ponte Preta perde na estreia pela Série B para o Paysandu

14/04/2018 | 23:20



A Ponte Preta não começou bem o Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite deste sábado, o time campineiro sofreu um gol logo aos três minutos, depois de uma falha do sistema defensivo, e acabou perdendo para o Paysandu, por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, que não recebeu público.

O Paysandu entrou em campo mais preocupado em se defender, mas abriu o placar logo aos três minutos depois de uma trapalhada de Renan Fonseca. O zagueiro tentou dominar cruzamento rasteiro e a bola sobrou para Cassiano finalizar por baixo de Ivan.

Atrás do placar, o time paulista pressionou e criou duas boas oportunidades. Na primeira, Perema afastou torto e a bola sobrou para Júnior Santos, que soltou a bomba em cima de Renan Rocha. Já nos acréscimos, Paulinho arriscou de longe e o goleiro espalmou para escanteio.

Sem conseguir marcar, a Ponte Preta se lançou toda ao ataque em busca da vitória e passou a dar espaços para o contra-ataque do Paysandu, que desperdiçou uma chance incrível com Cassiano depois de mais uma falha de Renan Fonseca. Sem um meia de ligação, o time da casa abusou das bolas alçadas e quase chegou ao empate nos acréscimos, mas uma cabeçada de Felippe Cardoso acertou o travessão antes de sair.

A Ponte Preta volta a campo pela segunda rodada da Série B no próximo sábado, contra o Criciúma, às 19 horas, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Na sexta-feira, o Paysandu receberá o Londrina, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 PAYSANDU

PONTE PRETA - Ivan; Tony, Renan Fonseca, Reynaldo (Murilo) e Marciel (Felippe Cardoso); Nathan, Paulinho e Léo Mineiro; Orinho, Felipe Saraiva (André Luis) e Junior Santos. Técnico: Doriva.

PAYSANDU - Renan Rocha; Perema, Diego Ivo, Edimar e Matheus Müller; Nando Carandina, Danilo Pires (Matheus Silva) e Pedro Carmona (Willyam); Moisés (Magno), Mike e Cassiano. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOL - Cassiano aos três minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (PE).

CARTÕES AMARELOS - Nathan (Ponte Preta); Matheus Muller e Renan Rocha (Paysandu).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).