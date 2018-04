Temer já está em Brasília de volta do Peru

14/04/2018 | 20:38



O presidente Michel Temer chegou ao Brasil no início da noite deste sábado vindo de Lima, no Peru, onde participava desde ontem (13) da Cúpula das Américas.

Segundo informações do Palácio do Planalto, o avião que trouxe o presidente pousou em Brasília às 19h08. Do aeroporto, o emedebista seguiu para o Palácio do Jaburu, onde mora com a família. Não há previsão de reuniões, de acordo com o Planalto.