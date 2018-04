Marcha da Lapa ao Estácio homenageia Marielle

14/04/2018 | 20:11



Manifestantes se concentraram no início da noite deste sábado (14), no largo dos Arcos da Lapa, na região central do Rio. Eles cobraram respostas das autoridades sobre o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes.

Marielle e Anderson foram executados há um mês, no Estácio, também na região central. Até este sábado, a Polícia não encontrou os assassinos e tem mantido as investigações sob rigoroso sigilo.

No protesto desta noite, o maior do dia realizado em memória de Marielle e Anderson, políticos, parentes e manifestantes exigiram, com cartazes e palavras de ordem, apuração rigorosa do crime, que por ora permanece sem respostas.

Os participantes seguiriam em marcha até o local onde Marielle foi executada, há 30 dias. O objetivo era fazer o caminho que ela percorreu quando voltava para casa, após participar de um evento com mulheres militantes do movimento negro.

Os assassinatos da vereadora e do motorista foram lembrados desde as primeiras horas da manhã, em várias manifestações. Uma delas ocorreu no Largo do Machado, na zona sul, e teve a participação do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) e do pré-candidato do partido à Presidência, Guilherme Boulous. Uma missa foi celebrada no centro do Rio em memória de Marielle.