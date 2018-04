Latam quer criar linha aérea no Chile para segmento de baixo custo, diz jornal

14/04/2018 | 20:10



A Latam quer criar uma linha aérea no Chile para ingressar no segmento de companhias de baixo custo (low cost), informou o jornal chileno El Mercurio neste sábado. Segundo o jornal, a companhia enviou uma carta de intenções para criação da nova linha aérea ao Escritório Geral de Aeronáutica Civil (DGAC, na sigla em espanhol). Esta seria a primeira operadora integralmente de baixo custo da Latam, depois de serem incorporados alguns elementos desse modelo em voos no Chile.

Ainda de acordo com a reportagem, a empresa foi consultada há dois anos por outros players da indústria sobre a possibilidade de entrar nesse segmento, mas à época descartou o plano. Agora a Latam busca concorrer com outras companhias que operam no mercado chileno no segmento de baixo custo, como Sky Airline e JetSmart. Segundo o Mercurio, a companhia tem um plano similar para a Argentina, mas nesse país pode enfrentar mais dificuldades em virtude de uma política de preços mínimos. (Leticia Pakulski - leticia.pakulski@estadao.com)