EUA: Tempestade atinge centro do país com neve, gelo e vento e causa três mortes

14/04/2018 | 19:58



Um sistema de tempestades que vai da Costa do Golfo até os Grandes Lagos atingiu a região central dos EUA com fortes ventos, chuva, granizo e neve, levando a cancelamentos de voos, piorando as condições das estradas e provocando a morte de pelo menos três pessoas.

No parte norte do Meio-Oeste, a tempestade de início da primavera provocou neve em uma região que ansiava por sol e calor. Mais de 200 voos foram cancelados no sábado no Aeroporto Internacional de St. Paul, em Minneapolis, e as condições de nevasca forçaram o aeroporto da maior cidade de Dakota do Sul, Sioux Falls, a permanecer fechado pelo segundo dia consecutivo.

Autoridades fecharam várias rodovias no sudoeste de Minnesota, onde as viagens eram desaconselhadas, e as condições de direção eram difíceis em toda a metade sul do Estado. O Serviço Meteorológico Nacional previu que uma grande faixa do sul de Minnesota, incluindo as cidades de Minneapolis e St. Paul, teria entre 23 e 38 centímetros de neve no domingo, embora apenas alguns centímetros haviam caído na área desde o meio-dia de sábado.

As tempestades devem continuar até domingo em Minnesota, Wisconsin e Michigan antes de atingirem os Estados de Nova York e Nova Inglaterra.

Um volume de 15 a 46 centímetros de neve havia caído na manhã de sábado em todo o centro e nordeste de Wisconsin, com outra rodada a caminho. Um alerta de nevasca foi emitido para a metade norte de Wisconsin, que deve receber mais 36 centímetros até a noite de domingo. O Estado registrou ventos de até 88,5 quilômetros por hora em Green Bay.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou sobre possíveis enchentes ao longo do Lago Michigan. Algumas áreas no sul de Wisconsin, incluindo Fond du Lac e Sheboygan, devem ter acúmulo de gelo na manhã de domingo. Em Chicago, esperava-se que as ondas do Lago Michigan chegassem a 5,5 metros de altura, o que provocou um alerta de enchente até o domingo ao longo do lago.

Rajadas de neve e vento de 64 a 80 quilômetros por hora atingiram partes de Dakota do Sul pelo segundo dia consecutivo no sábado, causando nevasca e condições que tornavam as viagens quase impossíveis. A rodovia Interestadual 90 foi fechada na metade leste de Dakota do Sul, de Vivian a Sioux Falls, enquanto a Interstate 29 foi fechada de Sioux Falls a Summit.

Huron, uma cidade do leste da Dakota do Sul, recebeu 46 centímetros de neve. A segunda maior cidade do Estado, Rapid City, recebeu 23 centímetros. A parte sudeste do Estado deve ter de 20 a 30 centímetros de neve no domingo de manhã. Os ventos permaneceram fortes, com rajadas de 64 a 80 quilômetros por hora.

A tempestade deixou sem energia milhares de clientes em Michigan, que deve ter mais neve e gelo durante todo o fim de semana. O leste de Michigan e a península superior do Estado estavam recebendo rajadas de vento de 80 quilômetros por hora.

Uma das três mortes relacionadas com a tempestade ocorreu na sexta-feira na rodovia Interstate 80, perto de Chappell, no oeste de Nebraska, onde a Patrulha do Estado disse que um motorista de caminhão de Idaho perdeu o controle de seu semirreboque e bateu em um semitrailer que ficou encalhado. Rollo Ward, 61 anos, de Idaho Falls, Idaho, morreu no local.

Outra morte aconteceu no início de sábado no noroeste da Louisiana, quando uma tempestade derrubou uma árvore em um trailer em Haughton, matando uma menina de 2 anos. O tenente Bill Davis, do Gabinete do Xerife de Bossier Parish, disse que quatro

adultos e uma criança de 15 meses também estavam no veículo, mas

não ficaram feridos.

Uma mulher morreu em um acidente em uma estrada escorregadia no centro de Wisconsin no sábado de manhã. O Gabinete do Xerife do Condado de Columbia disse que a mulher de 30 anos, de Poynette, Wisconsin, estava dirigindo uma minivan que começou a girar e

cruzou a linha central da Highway 16 perto de Lewiston, onde foi atingida por um

SUV. Três passageiros na minivan e o motorista do SUV foram hospitalizados com lesões. A estrada estava coberta de neve, e chuva congelada caía sobre o local.

No Arkansas, um tornado atingiu a pequena cidade de Mountainburg na tarde de sexta-feira, ferindo pelo menos quatro pessoas e causando danos generalizados. A tempestade também deixou sua marca no Texas, onde pedras de granizo caíram nas áreas ao sul de Dallas e Fort Worth, disse a meteorologista Patricia Sanchez. Fonte: Associated Press.