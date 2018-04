Após queda ofensiva, Roger comanda treino de finalizações no Palmeiras

14/04/2018 | 18:40



O técnico Roger Machado comandou um treino especial de finalizações neste sábado e seguiu a preparação do Palmeiras para o duelo contra o Botafogo, segunda-feira, às 20 horas, no Engenhão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Melhor ataque do Campeonato Paulista, a equipe viu seu sistema ofensivo cair de rendimento nas últimas partidas, especialmente após a goleada sobre o Novorizontino por 5 a 0.

Em seguida, nas semifinais contra o Santos, por exemplo, o Palmeiras anotou apenas um gol por jogo. E, na decisão contra o Corinthians, fez um em dois duelos, resultando no vice-campeonato estadual, que acabou sendo definido na disputa de pênaltis.

Aliado ao frustrante empate com o Boca Juniors na quarta-feira, por 1 a 1, em casa, pela Copa Libertadores, o treinador deu atenção especial ao sistema ofensivo neste sábado. Assim, comandou primeiramente um trabalho de triangulações e finalizações. Depois, aprimorou as jogadas de bola aérea.

Roger, por fim, comandou um treino coletivo fechado à imprensa. Embora não tenha revelado o time, a expectativa é de que ele repita a formação que empatou com o Boca Juniors. Caso isso se confirme, o Palmeiras jogará com: Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Borja (Willian).