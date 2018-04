Grêmio supera o Cruzeiro no Mineirão na abertura do Brasileirão

14/04/2018 | 18:23



O Grêmio começou bem o Campeonato Brasileiro. Campeão gaúcho, o time de Renato Gaúcho venceu o Cruzeiro, que levou o título mineiro, por 1 a 0, no Mineirão, com gol do estreante André, neste sábado, pela primeira rodada da competição nacional.

O duelo entre dois times considerados favoritos ao título brasileiro começou quente. Com apenas oito minutos, o Grêmio já assustou, em uma bicicleta de André da entrada da grande área, mas pela linha de fundo. Depois, aos 19, foi a vez de Marcelo Grohe defender uma testada do zagueiro Dedé, após cobrança de falta de Robinho. O Cruzeiro chegou de novo na sequência, desta vez com o cabeceio de Henrique, que estufou as redes, porém, pelo lado de fora.

Na reta final do primeiro tempo, o jogo caiu de produção. A marcação passou a ser prioridade e os times fecharam os espaços, se soltando bem menos. Com isso, os goleiros passaram a ser coadjuvantes. O Grêmio, mesmo jogando fora de casa, passou a se sentir confortável em tocar a bola, mantendo o controle da partida e ditando o ritmo. Do outro lado, o Cruzeiro arriscava na velocidade, buscando surpreender.

A bola só foi tocar o fundo das redes aos nove minutos do segundo tempo, em bela jogada pela esquerda de Ramiro. O volante recebeu de Léo Moura, conseguiu sair da marcação de Egídio e cruzou de três dedos na direção da primeira trave. Everton escorou de cabeça e André, em sua primeira partida com o time gaúcho, se esticou na segunda trave para completar, sem chances para o goleiro Fábio.

Sentindo a desvantagem, o Cruzeiro passou a se incomodar com o controle da posse de bola pelo adversário. Aos 27 minutos, Arrascaeta recebeu um lançamento pela esquerda e sairia em condições de marcar, mas foi derrubado por Kannemann fora da grande área. O zagueiro chegou atrasado com um carrinho forte e acabou recebendo o cartão vermelho. Mesmo com um a mais em campo, o time da casa não conseguiu ameaçar a vitória gaúcha. No final os próprios jogadores mineiros reconheceram a má jornada e deram méritos aos gaúchos.

No próximo domingo, às 16 horas, o Cruzeiro viaja para enfrentar o Fluminense no Maracanã, no Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio recebe o Atlético-PR, também no domingo, mas às 19 horas.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 1 GRÊMIO

CRUZEIRO - Fábio; Edilson, Dedé, Leo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral (Mancuello), Robinho (Rafael Marques), Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Sóbis (Sassá). Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura, Paulo Miranda, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Jailson), Arthur, Ramiro, Cícero e Everton (Michel); André (Bressan). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - André, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Dedé e Ariel Cabral (Cruzeiro); Ramiro (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Kannemann (Grêmio).

RENDA - R$ 418.305.

PÚBLICO - 15.446 pagantes (19.285 total).

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).