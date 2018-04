Ticiane Pinheiro prestigia a filha, Rafinha Justus, na pré-estreia da série Zoo da Zu

14/04/2018 | 18:11



Ticiane Pinheiro foi toda moleca prestigiar a filha, Rafinha Justus, na pré-estreia da série Zoo da Zu. O evento aconteceu na manhã deste sábado, dia 14, no shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

Quem também esteve por lá foi a vovó, Helô Pinheiro. No Instagram, inclusive, ela mostrou que é mesmo babona e fez um mega jabá de Rafinha: Estreia da neta Rafa no cinema com a série Zoo da Zu no Discovery Kids, que irá ao ar na TV dia 16/4, escreveu Helô.

Rafinha é uma menina que ama astronomia e tem o sonho de ser astronauta. E olha que foto mais fofa das três gerações da família!