Marina Ruy Barbosa assina sua primeira coleção de roupas; confira algumas peças!

14/04/2018 | 18:11



Ela não para! Marina Ruy Barbosa divulgou uma novidade incrível para os seus fãs na manhã deste sábado, dia 14. Vocês já me conhecem e sabem que eu amo moda!

E é com muito prazer que divido essa novidade com vocês: assinei minha primeira coleção com a Colcci! Olha que vestido lindo!, escreveu a atriz no Instagram.

A marca também divulgou algumas das peças nas redes sociais e explicou o conceito da coleção:

Colcci por Marina: uma coleção com as principais apostas de @marinaruybarbosa e com detalhes incríveis para inspirar você. Democrático na medida, o denim não ficou de fora das suas escolhas.

E a ruiva pensou em uma proposta diferente para as peças: Veludo e bordados, o duo de poder que @marinaruybarbosa escolheu para compor a coleção #ColcciPorMarina.