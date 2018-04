Com mais de 41 horas de duração, Kaysar e Ana Clara continuam na disputa pela imunidade no BBB 18

14/04/2018 | 18:11



A edição 18 do Big Brother já provou ser uma das mais emocionantes, com participantes que chegaram prontos pra jogar, tramaram estratégias e realmente viveram a experiência de estar dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Se você ainda tinha dúvidas a respeito disso, agora não tem como negar! Na reta final do programa, faltando quatro dias para que o ganhador seja anunciado, os jogadores mostraram que não estão para brincadeira e ao serem submetidos a uma prova de resistência que garante imunidade, eles se jogaram de cabeça. Neste sábado, dia 14, com mais de 41 horas de duração a prova já bateu o record de mais duradoura!

Não dá para negar que estar em pé, sem comer, dormir ou ir ao banheiro não deve ser nada fácil. E pra quem achou que Kaysar era incansável, se enganou porque até o sírio está demonstrando sinais de cansaço.

Ele e sua adversária, Ana Clara, já garantiram que não votariam um no outro, porém na etapa do jogo, uma imunidade é um grande passo para o prêmio de um milhão e meio, por isso Kaysar já garantiu que a prova durará muitas horas ainda. Eu não jogo o pano jamais,garantiu. Apesar disso, ele está em desvantagem já que usou todos os três descansos.

Ana Clara, por outro lado, é uma grande surpresa! A sister não imaginava que faria a prova já que todos esperavam uma disputa pela liderança, fazendo com que ela trocasse de lugar com o pai, então não se preparou como os outros jogadores. Além disso, quando todos os outros concorrentes ainda estavam lutando pela imunidade, ela passou mal e usou dois descansos de uma vez.

Apesar do perrengue a estudante está firme e ainda tem um descanso para usar quando necessário. Apesar do sírio ter afirmado que não irá desistir, a ruiva não se abateu e disparou: Só vou sair daqui morta!.

Do lado de fora os brothers falam muito sobre o jogo mas quem realmente está sofrendo é Ayrton, pai de Ana Clara que teme pela saúde da filha e disparou: Não precisa disso!. Não é para menos, né?