Firmino marca, Salah atinge feito histórico e Liverpool supera o Bournemouth

O Liverpool mais uma vez contou com a boa atuação de seu trio de ataque para conseguir uma tranquila vitória no Campeonato Inglês. Neste sábado, jogando em casa pela 34ª rodada, a equipe dominou o Bournemouth e ganhou por 3 a 0. Salah, Sadio Mané e o brasileiro Roberto Firmino fizeram os gols do triunfo.

O tranquilo resultado deste sábado deixou a equipe na terceira colocação do Inglês, com 70 pontos. Já o Bournemouth se manteve com 38, brigando pelas posições intermediárias da tabela, na 11ª colocação.

Embalado pela classificação à semifinal da Liga dos Campeões, ao superar o favorito Manchester City, o Liverpool começou avassalador e desperdiçou algumas oportunidades até abrir o placar aos seis minutos: após cruzamento na área, Mané cabeceou, o goleiro espalmou e o próprio atacante completou o rebote para o gol.

Estava fácil. Mesmo em vantagem, o Liverpool pouco era ameaçado pelo acuado Bournemouth. Seguia dominando o duelo com facilidade, embora desperdiçasse sucessivas chances de ampliar.

No segundo tempo, porém, o time finalmente deslanchou. Aos 23, após lançamento na área, o egípcio Salah deu um toque sutil de cabeça e encobriu o goleiro Begovic. Chegou, assim, ao 30º gol no campeonato e manteve a artilharia da competição. E alcançou o 40º na temporada, tornando-se o terceiro jogador na história Liverpool a atingir o feito - Ian Rush e Roger Hunt foram os anteriores.

Por fim, já nos acréscimos, o brasileiro Roberto Firmino recebeu dentro da área, finalizou rasteiro e sacramentou a boa vitória do Liverpool por 3 a 0.

O Liverpool voltará a jogar pelo Inglês no próximo sábado, quando vai visitar o West Bromwich. Antes disso, na quarta-feira, o Bournemouth receberá o Manchester United.