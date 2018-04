Noivo de Sabrina Sato, Duda Nagle fala sobre sonho de ter filhos: - Uns quatro

14/04/2018 | 16:11



Homenageada do amfAR Gala 2018, que aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 13, Sabrina Sato roubou a cena no red carpet, a bordo de um vestido de plumas da Saint Laurent e uma bengala. A japonesa machucou o pé e agora recebe atenção redobrada do noivo, Duda Nagle.

Durante o evento, o ator não escondeu sua preocupação e contou que todo seu esforço para fazer a noiva seguir as ordens médicas foram em vão:

- Eu tento [cuidar bem dela], mas você viu como ela é rebelde. Ela não devia estar de salto, não devia ter tirado a mobilização. Essa bengalinha não serve para nada, ela deveria estar de muleta, mas hoje eu fui voto vencido.

Sem perder o bom humor, característica marcante do casal, Duda acrescentou:

- Ela vai na adrenalina, vai passando por cima de todos os protocolos. Quero ver amanhã!

Aliás, falando no dia de amanhã, o ator revelou que não tem tido muito tempo para pensar no casamento, mas não pretende ficar adiando a cerimônia:

- A gente está há um tempo sem pensar muito nisso. Precisa acertar logo essa data, se não vai acabar ficando para o ano que vem.

Não é segredo para ninguém que Sabrina sonha em ter filhos o quanto antes. Duda não esconde que compartilha do mesmo desejo:

- Nosso sonho [...] Filhos dependem de forças maiores do que a gente.

Em um ponto, entretanto, o casal ainda não chegou a um acordo: o número crianças.

- Eu quero uns quatro. Ela fica querendo três, confessou.