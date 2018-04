Whindersson Nunes diz que problemas no YouTube não o prejudicam: - Desde o início eu sabia que alguma coisa ia acontecer

14/04/2018 | 16:11



Whindersson Nunes levou mais de 274 mil pessoas ao teatro com o espetáculo Marmininu e promete se superar com o seu novo show, chamado Eita, Casei!. Em coletiva de imprensa, o astro contou como surgiu a ideia deste novo stand-up, que falará sobre relacionamentos.

- Eu precisava mudar. Não aguentava mais fazer aquele show. Acho que você fala tantas vezes a mesma coisa, né? Aí eu comecei a escrever e veio o casamento. E eu achei que aquela era a parte que faltava no meu show, que a galera queria muito saber.

Aliás, até ele, que é extremamente criativo, já passou por momentos onde não conseguiu produzir - mas já possui uma solução para isso.

- Já passei por muitos bloqueios. Tanto que às vezes eu falo Amor, a gente precisa viajar [citando a esposa, Luisa Sonza]. Quando fui para a Índia, voltei com 20 minutos de show. E de madrugada é quando eu crio mais. Mas esse negócio de trabalhar em casa atrapalha às vezes. Parece que você só pensa em trabalho. Então eu estabeleço uma hora para trabalhar.

Em contrapartida, Whindersson é uma máquina de invenção. Há pelo menos três anos, ele não tinha um botão de desligar.

- A Senha do Wifi foi de uma hora para a outra. Estava tomando banho, tive a ideia. Mais um sucesso. Comprei a passagem de avião, o avião decolando e eu disse Gabriel, estou indo para aí agora. Gravamos em Recife. No voo eu escrevi a letra. Cheguei, fui para o estúdio e gravei a voz. No outro dia gravamos o vídeo. Mas agora eu não faço mais essas coisas.

Uma das menores preocupações do humorista é se manter dentro da mídia - mesmo com mais de 28 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, sendo o segundo maior canal do Brasil.

- Não me importo muito em me manter. Já me importei muito, mas agora não. Esse negócio de ser o melhor não importa. Às vezes ser o maior é até ruim, porque todo mundo espera muito de você, cobra muita coisa. E quando você é o quinto, você faz coisas boas, às vezes até melhores do que os primeiros, e sem essa preocupação de ficar se mantendo. Acho que se está bom para os youtubers, para mim também está bom. Eu abri as portas do teatro para a galera da internet, porque ninguém confiava. A gente chegava na porta do teatro e o dono falava Esse menino aqui? No meu teatro, não! No meu teatro só vem estrela. E hoje, essa mesma pessoa, recebe um show de youtuber por semana porque eles confiam. Então para mim o que importa mesmo é todo mundo estar bem.

Os espetáculos que faz pelo Brasil e o mundo são um reflexo de sua humildade.

- Eu faço teatro porque eu gosto de fazer. Não é por pensar que o YouTube um dia pode acabar. Além de público, além de dinheiro, de tudo, eu gosto de fazer. Gosto de ir para as cidades. Tanto que fomos em cidades que a maioria das pessoas nem sabem que existem. Não só as capitais. E às vezes o público dava quase que a metade da população da cidade. E se acabar... Eu costumo dizer que eu sou trabalhador. Eu quero ser o melhor no que eu faço, independente de qual for a profissão. Se eu for vendedor de picolé, vou ser o vendedor que mais chama a atenção nas ruas, e talvez ter uma fábrica de picolé. Minha vontade é de crescer.

Whindersson também confessou que já imaginava que o YouTube pudesse sofrer alterações um dia - o que mostra, desde o começo, a sua visão para o negócio. Isso porque agora os anúncios diminuíram e as facilidades dentro da plataforma estão cada dia menores.

- Eu não sofri tanto com isso. Desde o início eu sabia que alguma coisa ia acontecer um dia. E eu precisava estar preparado para isso. Então, desde o começo, se você for olhar os meus vídeos no quartinho do meu pai, eu dizia Galera, me segue nas redes sociais. Sempre fiz isso. Tenho quase 20 milhões de seguidores no Instagram, e não é que são 20 milhões de pessoas que me amam. Mas sim porque me viram falando isso. Eu tenho duas bilhões de visualizações, e desse número, 20 milhões achavam pertinente me seguir, porque se um dia acontecesse algo no YouTube, elas iriam saber por lá. E se a pessoa não tivesse Instagram, ela poderia ir para o Facebook e saber. E se não gostasse de Facebook nem de Instagram, tem o Twitter. Então eu fortaleci as minhas redes sociais antes que acontecesse alguma coisa. Eu não reclamo do YouTube porque fortaleci minhas redes. Então meus vídeos estão com o mesmo número de visualizações de sempre. Desde o início eu sabia. Estava muito bom, muito lindo. Um dia iam fazer alguma coisa.

O artista ainda garantiu que o seu foco na internet é arrancar risadas.

- Eu procuro não falar sobre coisas que não sejam humor. Uma das coisas que eu mais odiava quando eu comecei a usar a internet era seguir o meu humorista preferido e ele falar só de política. Muitas vezes as pessoas me cobram. Mas esse não é o meu trabalho. Eu vou fazer graça.